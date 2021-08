Il panda “Huan Huan” ha partorito due gemelli in Francia

Beauval, 2 ago. (askanews) – Lieto evento, che ha qualcosa di straordinario al parco selvatico di Beauval sulle rive di Saint-Aignan, nella Francia centrale dove la femmina di panda cinese Huan Huan, che vive nel parco, di primissimo mattino ha dato alla luce due gemelli. Attualmente, i due cuccioli sono in ottime condizioni di salute, sono stati immediatamente accuditi dalla madre. Il primo pesa 149 g, mentre il secondo pesa 129 g.

“Huan Huan” e “Yuanzai” i genitori dei gemellini nel 2012 sono stati trasferiti dal Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding al Parco selvatico di Beauval, dando inizio al progetto di cooperazione decennale sino-francese per la diffusione dei panda. Per mamma “Huan Huan” si tratta di una seconda volta, nel 2017 era stata la prima panda della storia a partorire in Francia.