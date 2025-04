Un ritorno tra la gente

Quando il 23 marzo Papa Francesco lascia il Policlinico Gemelli, le aspettative erano di una lunga convalescenza. Tuttavia, il pontefice non ha mai smesso di desiderare il contatto umano, la linfa vitale che ha caratterizzato il suo pontificato. La sua voglia di tornare tra la gente è stata evidente fin dai primi giorni dopo le dimissioni, quando ha iniziato a organizzare incontri e visite a sorpresa, dimostrando che la sua missione non si sarebbe fermata nemmeno di fronte alla malattia.

Un mese di incontri e spiritualità

Nei giorni successivi alla sua uscita dall’ospedale, Francesco ha vissuto un mese intenso, ricco di incontri e momenti di spiritualità. Il 6 aprile, ad esempio, ha sorpreso i pellegrini in Piazza San Pietro, esprimendo la sua vicinanza a chi soffre. “Buona domenica a tutti. Grazie tante”, ha detto, emozionando le migliaia di persone presenti. Questo gesto ha rappresentato non solo un atto di fede, ma anche un forte segnale di umanità e solidarietà.

Un legame speciale con i detenuti

Il 17 aprile, durante il Giovedì Santo, Francesco ha deciso di visitare i detenuti nel carcere di Regina Coeli. Nonostante le sue condizioni di salute, ha voluto essere vicino a chi vive in situazioni di difficoltà. La sua presenza ha portato un messaggio di speranza e di amore, sottolineando l’importanza della dignità umana. “Non posso fare la lavanda dei piedi”, ha detto, quasi scusandosi, ma il suo gesto ha parlato più di mille parole. La sua umiltà e il suo desiderio di servire gli altri sono stati palpabili in ogni incontro.

Un ultimo saluto carico di significato

Il 19 aprile, durante la veglia pasquale, Francesco ha pregato in basilica, consapevole che il suo tempo stava per scadere. Il suo ultimo appello, “Cessate il fuoco”, ha risuonato come un forte richiamo alla pace e alla riconciliazione. Il giorno seguente, il suo ultimo giro in papamobile è stato un momento di commozione collettiva, un saluto finale a una vita dedicata al servizio degli altri. La sua figura rimarrà per sempre legata all’idea di un Papa vicino alla gente, capace di toccare i cuori con gesti semplici ma profondi.