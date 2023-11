Il Parlamento italiano si è espresso a favore del disegno di legge contro la violenza di genere. Questo proprio in seguito all’omicidio di Giulia Cecchettin, con l’obiettivo di intensificare la lotta ai femminicidi.

Un disegno di legge dal consenso unanime

Il testo è già stato approvato dalla Camera a ottobre e ha ottenuto ulteriori 157 voti a favore, confermando la volontà politica di affrontare questo problema. Le forze politiche hanno espresso un unanime sostegno al disegno di legge, dimostrando coesione nell’affrontare questa emergenza sociale.

Polemiche per la campagna educativa

Tuttavia, mentre i politici si mobilitano per unire gli sforzi nella prevenzione, una polemica ha scosso il panorama politico e sociale: la decisione del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, di affidare una campagna educativa nelle scuole ad Alessandro Amadori, scatenando critiche e disaccordi. Il progetto educativo, chiamato “Educare alle relazioni”, è stato ideato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con diverse associazioni, docenti, sindacati e esperti. Questo programma coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori in gruppi di discussione e autoconsapevolezza, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto e della comprensione nelle relazioni interpersonali. La scelta di Amadori come responsabile del progetto ha suscitato controversie a causa delle sue posizioni passate e delle sue teorie presenti nel libro “La guerra dei sessi”.

Mentre alcuni difendono Amadori, sostenendo che il suo intento sia quello di promuovere una nuova alleanza tra generi, altri politici e attivisti lo accusano di negazionismo della violenza di genere. La scelta di affidare un programma così delicato a un individuo le cui idee sono state contestate per il loro potenziale pericoloso potrebbe compromettere la credibilità e l’efficacia dell’iniziativa.