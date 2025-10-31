La figura di Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri della Russia, è stata recentemente al centro di un’indagine che ha rivelato un accumulo di ricchezze sorprendente durante il conflitto in Ucraina. Secondo quanto riportato dall’outlet investigativo Explainer, Zakharova avrebbe accumulato una fortuna che supera di gran lunga i suoi redditi ufficiali.

Nel 2025, il suo reddito dichiarato ammontava a circa 11 milioni di rubli (circa 137.800 dollari), quasi il doppio del suo stipendio ufficiale di 6 milioni di rubli (75.100 dollari). Le fonti del suo reddito supplementare sembrano derivare da pagamenti ricevuti da media statali e da diritti d’autore per le sue canzoni.

L’acquisto di un appartamento di lusso

Un’altra informazione interessante riguarda l’acquisto di un appartamento di lusso nel centro di Mosca, avvenuto nel dicembre del 2025, il cui costo era di oltre 100 milioni di rubli (1,2 milioni di dollari), una somma che corrisponde a 17 volte il suo stipendio annuale. I documenti pubblici indicano che la proprietà è stata registrata a nome della Federazione Russa, ma secondo il rapporto di Explainer, Zakharova è in realtà la vera proprietaria.

Trasferimenti di proprietà e coinvolgimenti familiari

Nel 2025, questo appartamento sarebbe stato trasferito a un’altra entità anch’essa registrata come Federazione Russa. Tuttavia, l’indagine ha rivelato che suo padre è stato registrato come l’ultimo proprietario dell’appartamento, suggerendo possibili manovre per nascondere la vera proprietà. Inoltre, il marito di Zakharova, Andrei Makhrov, è un dirigente di una società di ricerca geofisica che beneficia di contratti miliardari da aziende statali nei settori energetico e minerario.

Il contesto politico e la mancanza di trasparenza

Un aspetto cruciale di questa vicenda è la mancanza di trasparenza riguardo ai redditi di Zakharova. Dal 2014, un decreto firmato dal Ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha esentato Zakharova dagli obblighi di divulgazione finanziaria, che invece si applicano alla maggior parte dei diplomatici senior. Ciò solleva interrogativi sulla responsabilità e sulla trasparenza all’interno del governo russo.

Non sorprende che il Ministero degli Esteri non abbia risposto alle richieste di commento da parte di Explainer, il che evidenzia ulteriormente il tentativo di mantenere riservate le informazioni riguardanti le finanze della portavoce.

Conclusioni e implicazioni future

L’indagine di Explainer pone domande importanti sul modo in cui le figure di spicco del governo russo gestiscono le loro finanze e sul potenziale conflitto di interessi che potrebbe derivare da legami familiari con aziende statali. La questione del patrimonio di Maria Zakharova non è solo una questione personale, ma rappresenta anche un riflesso delle dinamiche più ampie della politica russa in un periodo di conflitto e tensione.

Monitorare la situazione e le eventuali evoluzioni sarà fondamentale per comprendere l’evoluzione della trasparenza e della responsabilità nel governo russo. In un contesto di crescente repressione della libertà di stampa, come dimostra il recente tentativo di silenziare le voci indipendenti, la vigilanza e l’analisi critica rimangono essenziali per garantire che le verità emergano.