Il prete non si presenta a messa, i fedeli danno l'allarme: salvato dall'ictus

Il prete non si presenta a messa, i fedeli danno l'allarme: salvato dall'ictus

Il prete non si presenta a messa, i fedeli danno l'allarme: salvato dall'ictus

Un prete è stato salvato dai suoi fedeli, che hanno allertato il 118 quando non l'hanno visto arrivare

La preoccupazione dei parrocchiani (e forse anche la loro voglia di non perdere la celebrazione del lunedì) ha salvato la vita a un parroco.

É successo a Val Liona, nel vicentino, lunedì 13 febbraio. Ma andiamo un po’ nel dettaglio per scoprire questa storia tutto sommato a lieto fine.

Prete salvato a Vicenza, cosa è successo?

Mentre era nella canonica che utilizza anche come abitazione, il parrocco sessantunenne Don Alfredo è stato colpito da un malore. A dare l’allarme sono stati proprio i parrocchiani, che non l’hanno visto presentarsi all’orario prestabilito per la messa.

I soccorsi sono stati chiamati direttamente dalla chiesa. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare l’ingresso per permettere l’ingresso agli operatori sanitari del 118 giunti anche loro sul posto, allertati dai fedeli.

Le condizioni del prete di Val Liona

Don Alfredo è stato trovato sul pavimento del bagno, svenuto. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Vicenza, si trova adesso ricoverato in terapia intensiva, nel reparto neurologico. É stato confermato dagli esami compiuti sul parroco che l’uomo ha sofferto di un ictus, un attacco ischemico nella parte sinistra del corpo.

Adesso, secondo le ultime notizie, Don Alfredo è cosciente e capisce ma non riesce a parlare. La situazione è stabile. La comunità che gli ha salvato la vita si stringe intorno a lui augurandogli una veloce ripresa.