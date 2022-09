Mentre Fabio Rampelli interviene sul "caso Peppa Pig" arriva la petizione alla Rai del Comitato Pro Vita & Famiglia che chiede la cancellazione

“Il problema è il sistema”, Fabio Rampelli interviene sul “caso Peppa Pig” e l’esponente di FdI torna sulla polemica innescata dal cartoon in cui compaiono due mamme, con il partito di Giorgia Meloni che aveva dissotterrato l’ascia di guerra nel bel mezzo di una campagna elettorale in cui la leader sta facendo di tutto per apparire “istituzionale”.

Rampelli è intervenuto su Twitter sulla polemica innescata dal partito di Giorgia Meloni sul famoso cartoon “con due mamme”.

Rampelli interviene sul “caso Peppa Pig”

E nel suo post social ha scritto: “Il problema non è Peppa Pig e nemmeno l’omosessualità ma l’indottrinamento dei bambini, dal web ai cartoni, per disperdere la loro identità sessuale”. Poi la chiosa: “Il problema è il sistema, non l’episodio”. Il prologo è noto: nelle storie di Peppa Pig è apparso un nuovo personaggio: Penny Polar Bear ed in un episodio intitolato “Famiglie” ci sono due figure così descritte: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma”.

Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia e candidato alla Camera, aveva aperto il fuoco: “È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli“.

L’appello alla Rai del Comitato Pro Vita & Famiglia

E la polemica in queste ore è proseguita sui social anche con associazioni tradizionaliste che si sono unite alla “lettura” degli esponenti di FdI.

Il Comitato Pro vita & Famiglia sempre su Twitter ha scritto ad esempio: “I cartoni animati devono divertire ed educare i più piccoli, non confonderli con la presenza di elementi politicamente corretti. Firma la petizione per chiedere alla RAI di non trasmettere l’episodio di Peppa Pig con con le ‘due mamme'”.