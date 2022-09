Fratelli d’Italia contro Peppa Pig: “Un personaggio con due mamme è inaccettabile”

Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d'Italia, si scaglia contro Peppa Pig: "Un personaggio con due mamme è indottrinamento gender"

Fratelli d’Italia apre una nuova polemica e, questa volta, si scaglia contro un cartone animato. Il cartone in questione è Peppa Pig, famosissimo fra i telespettatori più piccini. reo di aver inserito in una puntata un personaggio con due mamme.

Fratelli d’Italia in polemica con Peppa Pig: “Un personaggio ha due mamme”

A parlarne è stato Federico Mollicone, responsabile cultura del partito guidato da Giorgia Meloni: “È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli.” Mollicone, poi, prosegue rilanciando: “Ma i bambini non possono essere solo bambini? Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l’indottrinamento gender.”

Dalle parole ai fatti: la richiesta alla Rai

Questo episodio, andato in onda qualche giorno fa nel Regno Unito su Channel 5, aveva già fatto molto discutere. Mollicone, quindi, fa una precisa richiesta alla televisione italiana: “Chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l’episodio in questione su nessun canale o piattaforma web.”