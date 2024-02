Il report di Save the Children: dati allarmanti sulla violenza di genere

Sono in crescita i casi di violenza di genere nel mondo. Save the Children ha stilato un rapporto per mettere nero su bianco i numeri

Dal report in merito alla violenza di genere, stilato da Save the Children, sono emersi dati allarmanti non solo sui fatti che sono già accaduti ma anche sulle linee di pensiero degli adolescenti.

Violenza di genere in aumento

Il tema della violenza di genere è delicatissimo in un periodo storico come questo in cui la cronaca è piena di femminicidi, stupri di gruppo e quant’altro.

Quello che è più allarmante è sapere che molti adolescenti, al giorno d’oggi, giustificano ancora la gelosia e gli episodi che invece dovrebbero fungere da campanello d’allarme.

Save the Children ha condotto una ricerca su questo argomento, evidenziando come la situazione sia abbastanza allarmante. In particolare il 29% degli adolescenti intervistati pensa che le ragazze in qualche modo contribuiscano a provocare abusi sessuali con il modo di vestirsi o di comportarsi.

Ma non è l’unico dato che fa riflettere.

La ricerca di Save the Children in merito alla violenza di genere

In Italia il 52% degli adolescenti ha subito una violenza in coppia o comunque comportamenti lesivi (chiamate insistenti al telefono, linguaggio violento, ricatti), un dato impressionante che si accosta a uno che lascia altrettanto allibiti.

Il 30% dei ragazzi infatti giustifica la gelosia come segno di amore.

Tanti coloro a cui sono state avanzate richieste di foto intime (20%) o ancora peggio, protagonisti di scatti intimi condivisi senza il loro consenso (15%).

Se da un lato abbiamo chi pensa che le donne “se la cerchino”, dall’altro c’è una buona percentuale del 43% che pensa che la ragazza vittima di abusi, se vuole può trovare il modo di sottrarsi alle violenze. Molti giovani pensano anche che possa succedere ogni tanto che durante un rapporto intimo scappi uno schiaffo.

Come ci aiutano questi dati a capire il livello di maturità dei giovani nei confronti dell’amore? Di sicuro c’è strada da fare per distinguere cosa è giusto e cosa no.