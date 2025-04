Un tributo a Papa Francesco

Il 21 aprile, le reti Mediaset hanno dedicato uno speciale a Papa Francesco, intitolato “Papa Francesco, Così Normale da essere Straordinario”. Questo programma, trasmesso su Canale 5 e in simulcast su altre reti, ha offerto un’opportunità unica per riflettere sulla vita e l’eredità del Santo Padre, scomparso recentemente.

Con la regia di Roberto Burchielli e la narrazione di Toni Capuozzo, il documentario ha presentato un racconto intimo e spirituale, ricco di testimonianze e ricordi.

Le testimonianze dei protagonisti

Ambientato nella suggestiva cornice di Roma e del Vaticano, il programma ha raccolto le memorie di figure chiave come monsignor Vincenzo Paglia e i cardinali Marcello Semeraro e Luis Antonio Tagle. Queste testimonianze hanno messo in luce non solo la vocazione di Bergoglio, ma anche i momenti cruciali della sua elezione e le sue scelte significative. Quando, sulla loggia di Piazza San Pietro, il nuovo Papa si presentò al mondo, disse: “I miei fratelli cardinali sono andati a prendere un Papa quasi alla fine del mondo”, un’affermazione che ha segnato l’inizio di un pontificato unico.

Un Papa controcorrente

Le scelte di Papa Francesco hanno spesso sfidato le tradizioni. Dalla sua volontà di rifiutare l’ampollosità dei predecessori, all’uso di auto comuni, fino alla scelta di portare le proprie scarpe al Conclave, ogni gesto rifletteva un desiderio di semplicità e vicinanza ai fedeli. Il documentario ha anche esplorato le sue posizioni su temi attuali come l’omossessualità, l’aborto e il fine vita, rivelando un Papa che, pur affrontando critiche, ha sempre cercato di rispondere con umanità e comprensione.

Il lato umano di Bergoglio

Un aspetto che ha colpito molti è stato il lato umano di Papa Francesco. Durante il suo pontificato, ha mostrato gesti di affetto verso i più vulnerabili, abbracciando bambini e malati, che ha sempre definito “gli ultimi”. La sua esperienza personale con la malattia ha ulteriormente evidenziato la sua umanità, portandolo a scusarsi in alcune occasioni. Questo approccio ha reso Francesco uno dei pontefici più mediatici della storia, capace di comunicare senza filtri e di instaurare un dialogo diretto con i fedeli.