Il Rover Curiosity festeggia 10 anni su Marte: forme di vita sul Pianeta Rosso? Ecco cosa ha scoperto

Mentre si immaginano viaggi spaziali in futuri lontani, il rover Curiosity è su Marte da 10 anni, tra scoperte e domande importanti

Il rover Curiosity festeggia i suoi 10 anni su Marte, atterrando sul Pianeta Rosso nell’agosto del 2012. Era infatti il 5 agosto 2012 quando il rover della NASA fu calato con un jetpack su Marte, dando inizio alle ricerche.

Il rover Curiosity compie 10 anni su Marte

Il suo viaggio sul Pianeta Rosso è iniziato nel Cratere Gale, dove è stato posto con precisione chirurgica. Da allora il rover avrebbe guidato per quasi 29 chilometri salendo fino a 625 metri di dislivello, per poi analizzare 41 campioni di roccia e suolo e spingendo sempre più la NASA verso le ricerche astrobiologiche, sperando di trovare forme di vita.

Le scoperte del rover che da 10 anni è su Marte: l’acqua era presente

Curiosity, studiando i cieli del Pianeta Rosso, ha catturato immagini mai viste di nuvole che splendono e lune alla deriva.

In questi 10 anni ha captato radiazioni ad alta energia, aiutando la NASA a capire come tenere al sicuro eventuali futuri astronauti in esplorazione durante le prossime missioni.

E la vita sul Pianeta Rosso?

Inoltre ha rilevato su Marte la presenza di composti organici, molecole in campioni di roccia raccolti dal Cratere Gale, determinando che l’acqua liquida, nonché alcune molecole e nutrienti necessari per alimentare la vita, era presente nel cratere Gale da almeno decine di milioni di anni.

La domanda che ci si è posti è questa: può attecchire la vita su marte? O meglio, per quanto tempo ci sarebbe stata vita sul Pianeta Rosso e quali cambiamenti significativi nel clima avrebbe subito?

“Stiamo assistendo a prove di cambiamenti drammatici nell’antico clima marziano”, afferma Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Curiosity presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. “La domanda ora è se le condizioni abitabili che Curiosity ha trovato finora siano perdurate attraverso questi cambiamenti.

Sono scomparsi, per non tornare mai più, o sono andati e venuti nel corso di milioni di anni?”.