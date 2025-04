Un’affluenza straordinaria per un Papa amato

Oltre 250mila persone si sono radunate per rendere omaggio a Papa Francesco, dimostrando l’affetto e la stima che il Pontefice ha suscitato in tutto il mondo. Nonostante le difficoltà, come il caldo e la pioggia, i fedeli hanno voluto essere presenti per dare l’ultimo saluto a un uomo che ha dedicato la sua vita alla umanità e alla giustizia sociale.

La giornata di oggi ha visto un’intensa partecipazione, con preghiere e lacrime, ma anche momenti di gioia, in linea con il carattere di Francesco, noto per il suo sorriso e la sua capacità di portare speranza.

Funerali e sicurezza: un evento di portata mondiale

I funerali di Papa Francesco, previsti per domani in Piazza San Pietro, attireranno circa 200mila persone, tra cui numerosi Capi di Stato e teste coronate provenienti da ogni angolo del pianeta. La macchina della sicurezza è già in funzione, pronta a gestire l’afflusso straordinario di visitatori. Il corteo funebre, che attraverserà il centro di Roma, rappresenta un evento senza precedenti, con la bara del Papa visibile a tutti, seguita da un lento procedere delle auto dei cardinali. Questo momento solenne segna la fine di un pontificato che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Chiesa.

Un’eredità spirituale e umana

La chiusura della bara di Papa Francesco ha rappresentato un rito carico di significato, con l’inserimento di un rogito che riporta la sua vita e le sue opere. Le parole pronunciate durante questo rito hanno sottolineato l’eredità di umanità e paternità universale che il Papa ha lasciato. Tra le ultime persone a salutarlo, si sono distinte figure di spicco, come il Premio Nobel Mohamed Yunus, che ha condiviso con Francesco battaglie per una economia più giusta. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio, dimostrando l’importanza del Pontefice nel panorama internazionale.

Un tributo ai più vulnerabili

In un gesto simbolico, i poveri e i vulnerabili, che Francesco ha sempre cercato di aiutare, saranno presenti ai funerali. L’Elemosiniere Konrad Krajewski ha visitato mense e dormitori per portare il rosario di Francesco a chi vive ai margini della società. Questi gesti evidenziano la vera essenza del Papa, che ha sempre visto oltre le categorie, abbracciando ogni individuo con amore e compassione. Domani, questi amici dei più bisognosi si raduneranno a Piazza San Pietro, onorando la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita a servire gli altri.