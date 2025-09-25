Il Sudan tra il fuoco della guerra e l’epidemia di colera… centinaia di vittime e una crisi umanitaria soffocante

Secondo gli ultimi sviluppi, sono stati annunciati 515 decessi per colera, a fronte di 12.305 casi registrati, tra avvertimenti di un possibile peggioramento della situazione a causa del collasso del sistema sanitario.

Tra le aree più colpite figurano Jabal Marra, Nierteti, Tur, Gildo e i villaggi circostanti, Rokero, Jabal Marra Est, Zalingei, Tawila e Nyala. La malattia si è diffusa ampiamente anche nei campi per sfollati, dove il numero dei contagi ha raggiunto livelli record, secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano sudanese Al-Taghyeer il 19 settembre 2025.

L’area di Tawila ha registrato i tassi di diffusione più alti, con un totale giornaliero di 5.497 casi dall’inizio dell’epidemia, inclusi 80 decessi, e 10 nuovi casi registrati il 19 settembre.

Nelle zone di Jabal Marra, il totale cumulativo a Golo, secondo il rapporto, è arrivato a 1.329 casi con 52 decessi. A “Gildo Bluein” il totale è di 473 casi con 32 decessi. A Nierteti il cumulato è di 316 casi con 10 decessi, mentre sono stati registrati 9 nuovi casi.

Gulul e Tur hanno registrato 9 casi con 2 decessi. A Rokero i casi totali sono 526 con 11 decessi; a Fanga 238 casi con 6 decessi; a Jabal Marra Est e Dira 358 casi con 57 decessi.

A Fina sono stati confermati 10 casi; a Dubo al-Amda 17 casi con 3 decessi; e nella zona di Tirti, a sud di Jabal Marra, 9 casi, secondo il rapporto del giornale sudanese.

Morti e cifre scioccanti

La responsabile tecnica dell’OMS per il colera, Catherine Alberti, ha dichiarato a metà agosto 2025 che “dopo un anno dall’inizio dell’epidemia in Sudan, il colera ha raggiunto ogni stato. Solo quest’anno sono stati segnalati quasi 50.000 contagi e oltre mille decessi, con un tasso di letalità elevato del 2,2%, che supera la soglia dell’1% indicativa dell’efficacia del trattamento”.

Pur “stabilizzandosi o diminuendo in alcune aree, compresa Khartum, i casi sono in aumento nella regione del Darfur e stanno interessando il vicino Ciad”, ha aggiunto Alberti.

Ha sottolineato che “nel distretto di Tawila, nel Darfur settentrionale, il numero degli sfollati è quadruplicato da 200.000 a 800.000, esercitando una pressione enorme sui sistemi idrici e fognari. Le persone ricevono in media non più di 3 litri d’acqua al giorno — per bere, cucinare, lavare e pulire.”

In precedenza, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva annunciato il rilevamento di casi di colera in tutti i 18 stati sudanesi, dove il conflitto dura da oltre due anni, segnalando più di 96.000 casi dall’agosto 2024. Ha aggiunto che, dopo oltre due anni di guerra, il Sudan affronta una delle più grandi crisi umanitarie al mondo, contraddistinta da malattie, fame, sfollamenti e disperazione.

Pace sbarrata e rifiuto del negoziato

L’epidemia di colera è parte delle molteplici crisi che hanno colpito il Sudan a causa della guerra in corso: oltre 150.000 persone sono state uccise e circa 14 milioni sono sfollate, mentre, secondo i dati delle Nazioni Unite, più di 24 milioni necessitano di assistenza umanitaria.

Nonostante la situazione tragica, l’esercito sudanese insiste su una soluzione militare, malgrado le pesanti perdite subite in diverse aree di fronte alle Forze della Coalizione Sudanese Fondativa.

Yasser al-Atta, vicecomandante dell’esercito sudanese e dirigente del movimento islamico, ha dichiarato che l’esercito continuerà la guerra, in affermazioni rilasciate durante una visita a soldati feriti il 21 settembre 2025.

Ciò è avvenuto dopo una proposta avanzata da Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Egitto per fermare la guerra e stabilire una tregua umanitaria, iniziativa accolta con ampio favore tra i sudanesi.

Osservatori sudanesi indicano che il rifiuto dell’esercito della proposta del Quartetto conferma il grado di controllo esercitato dalla Fratellanza Musulmana sulle sue strutture, nel tentativo di riposizionarsi.

A tal proposito, l’attivista sudanese Ahmed al-Tijani Sayyid Ahmed afferma: “Gli islamisti hanno perso la capacità di rivendicare legittimità dopo che il Quartetto ha esplicitamente previsto l’esclusione della Fratellanza dagli assetti della transizione.”

Ha aggiunto in un articolo: “Il loro capitale politico si è eroso con l’aumento delle atrocità e lo smascheramento della loro retorica religiosa, oltre alla spaccatura tra l’ala di al-Burhan/i ‘fulul’ e i resti dell’organizzazione internazionale.”

Ha osservato che “militarmente, il loro affidamento è rimasto solo sull’esercito, mentre la Coalizione Ta’sis e le Forze di Supporto Rapido (RSF) premono sulle posizioni dell’esercito, spingendolo verso il collasso sul terreno a Khartum, nel Kordofan e nel Darfur.”

Tra le proposte del Quartetto figurano la necessità di affrontare le minacce delle organizzazioni estremiste transnazionali e la tutela della sicurezza del Mar Rosso. Il comunicato congiunto ha affermato che il futuro del Sudan non può essere determinato da “gruppi estremisti violenti legati alla Fratellanza Musulmana” e ha messo in guardia dal loro ruolo nell’alimentare violenza e instabilità nella regione.

Da parte sua, Buthaina Tarous ha dichiarato che la Fratellanza, quando “incapace di accettare l’opzione della pace, ricorre agli slogan della ‘guerra della dignità’, rivestendoli di un presunto jihad contro le cospirazioni dell’Occidente contro l’Islam e a difesa dell’onore; ma dietro questi slogan non vi sono che obiettivi miseri per celare il fallimento del progetto di civiltà islamico, giustificare la militarizzazione e l’assoggettamento della società e creare nuove milizie che preservino loro il potere.”

Ha aggiunto in un articolo: “Ogni iniziativa per fermare la guerra viene fatta fallire dagli islamisti, poiché vedono negli appelli al jihad per la dignità un mezzo per restare al potere, non una via di salvezza. Sacrificano il concetto di patria in favore dell’empowerment, sostituiscono l’esercito con milizie fanatiche, seminano discordie tribali e demonizzano ogni appello a una soluzione pacifica come se fosse una sconfitta o un tradimento.”

Nuove sanzioni statunitensi

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno annunciato l’imposizione di sanzioni contro la milizia estremista delle Brigate al-Barāʾ ibn Mālik e contro Jibril Mahmoud, capo del Movimento per la Giustizia e l’Uguaglianza e ministro delle Finanze, richiamando i loro stretti legami con l’Iran.

Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha chiarito che questa misura mira a ridurre l’influenza dei gruppi islamisti all’interno del Sudan e a limitare le attività regionali dell’Iran che hanno contribuito a destabilizzare la regione, aggravare il conflitto e la sofferenza dei civili. Ha confermato che gli Stati Uniti sono impegnati a lavorare con i partner per raggiungere la pace e la stabilità in Sudan e impedire che il Paese diventi un rifugio sicuro per chi minaccia gli americani e i loro interessi.

Ha aggiunto che le sanzioni arrivano “dopo che i gruppi islamisti in Sudan hanno svolto un ruolo di primo piano nel minare le istituzioni statali, in particolare durante il trentennale governo dell’ex presidente Omar al-Bashir, fino al suo rovesciamento nel 2019. Da allora, gli islamisti hanno ostacolato il percorso della transizione democratica, incluso il sabotaggio del governo civile di transizione e dell’accordo quadro politico.”

Secondo quanto affermato, la Brigata al-Barāʾ ha inviato oltre 20.000 combattenti a combattere contro le RSF, facendo affidamento su armi e addestramento forniti dalla Guardia Rivoluzionaria iraniana, e i suoi membri hanno commesso gravi violazioni, tra cui arresti arbitrari, torture ed esecuzioni sommarie di persone sospettate di legami con le RSF.

Si è inoltre indicato che Jibril, leader del Movimento per la Giustizia e l’Uguaglianza, ha mobilitato migliaia di combattenti a sostegno dell’esercito sudanese nelle sue battaglie contro le RSF, provocando la distruzione di cittadine e lo sfollamento di migliaia di civili. È stato inoltre affermato che ha cercato di rafforzare le relazioni politiche ed economiche con l’Iran, visitando Teheran lo scorso novembre.







