Il tifone Ian devasta Cuba ed ora è atteso in Florida

Il tifone Ian è atteso nel sud ovest degli Stati Uniti, in Florida, dove 24 delle 67 contee sono state messe da Joe Biden in stato di emergenza

Il tifone Ian devasta l’isola di Cuba e ne mette in ginocchio gran parte mentre nelle prossime ore è atteso in Florida. I media spiegano che fra oggi e giovedì 29 settembre la tempesta emergerà nel Golfo del Messico e negli Usa è scattato l’alert per numerose contee.

Le agenzie, Ansa in primis, spiegano che il passaggio del tifone Ian ha lasciato l’isola di Cuba senza energia elettrica. La compagnia elettrica statale Union Electrica ha spiegato che l’uragano ha infatti provocato “danni alla rete e un black out generalizzato”.

Il tifone Ian è atteso in Florida

I tecnici della compagnia sono ancora al lavoro per ripristinare il servizio. Il tifone Ian, che non ha fatto comunque vittime, era stato classificato di categoria 3 ed ha colpito sopratutto l’ovest di Cuba, in particolare la provincia di Pinar del Rio.

La zona è comunque ancora in “massima allerta” mentre l’uragano Ian minaccia di diventare un “uragano maggiore” e la Florida si prepara a essere colpita. Euronews ricorda che “il Centro Nazionale Uragani definisce come maggiori gli uragani con venti di almeno 178 km/h, o categorie 3, 4 e 5 della scala Saffir-Simpson”.

Biden mette 24 contee in emergenza

Tutto questo mentre è scattato l’alert: lan emergerà sul Golfo del Messico sud-orientale martedì e si avvicinerà alla costa occidentale della Florida mercoledì e giovedì, tanto che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha posto 24 delle 67 contee sotto lo stato di emergenza.