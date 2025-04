Il contesto del trasferimento

Il centro migranti di Gjader, situato nella periferia albanese, si prepara ad accogliere un nuovo gruppo di migranti provenienti dall’Italia. Questo trasferimento, il quarto di questo tipo, è stato reso possibile grazie a un decreto del governo italiano che amplia le possibilità di espulsione e trasferimento dei migranti. Tuttavia, la mancanza di informazioni dettagliate sul trasferimento solleva interrogativi e preoccupazioni tra attivisti e politici.

Opacità e mancanza di trasparenza

Francesco Ferri, attivista di ActionAid, ha espresso preoccupazione per l’opacità che circonda il trasferimento. Le informazioni sui migranti, come la loro nazionalità e il Cpr di provenienza, sono scarse e poco chiare. Rachele Scarpa, deputata del Pd, ha confermato questa indeterminatezza, sottolineando che il clima di mancata trasparenza dovrebbe far riflettere. La situazione è aggravata dalle recenti conclusioni della Corte di giustizia europea, che richiedono maggiore chiarezza sulle fonti di informazione utilizzate per designare i Paesi d’origine sicuri.

Le implicazioni del trasferimento

Il direttore centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere, Claudio Galzerano, ha difeso la decisione del governo di utilizzare la struttura albanese, evidenziando che la disponibilità di posti aggiuntivi è fondamentale per facilitare i rimpatri. Attualmente, in Italia ci sono dieci Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), ma la loro capacità effettiva è limitata a causa di continui atti di devastazione. Galzerano ha affermato che un trattenuto su due nei Cpr viene rimpatriato, rendendo essenziale l’uso di strutture come quella di Gjader.

Preparativi e aspettative

Nonostante le incertezze, il centro di Gjader è pronto ad accogliere i migranti, con una capacità attuale di 48 persone, destinata a crescere fino a 144. Mentre le nubi si addensano sopra la struttura, il clima di attesa è palpabile. I contadini delle fattorie vicine osservano con preoccupazione l’arrivo dei migranti, mentre il governo italiano continua a perseguire la sua politica di gestione dei flussi migratori. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, con la speranza che le autorità forniscano presto informazioni più chiare e trasparenti.