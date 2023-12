Il truccatore di Chiara Ferragni replica a Pio e Amedeo: "Parlate voi?"

Nelle ultime ore Pio e Amedeo sono balzati agli onori delle cronache per aver definito Chiara Ferragni come “simbolo del degrado culturale attuale”. Contro di loro si è scagliato Manuel Mameli, truccatore che si è occupato in più occasioni di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni: il truccatore replica a Pio e Amedeo

In queste ore Manuel Mameli è intervenuto via social per prendere le difese di Chiara Ferragni dopo che, Pio e Amedeo, l’hanno definita in un’intervista al Corriere della Sera come “simbolo del degrado culturale attuale”.

“Pio e Amedeo che parlano di degrado culturale? Ma è uno scherzo?”, ha scritto Mameli su Threads, mentre moltissimi fan dell’influencer si schieravano dalla sua parte. Al momento Chiara Ferragni continua a mantenere il massimo riserbo e, dopo il video di scuse pubblicato sui social, non ha più proferito parola in merito allo scandalo che l’ha vista protagonista per il caso della falsa beneficenza. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? I fan dei social sono curiosi di sapere quando l’infleuncer tornerà a mostrarsi via social e se si pronuncerà ulteriormente sull’argomento. Chiara Ferragni ha affermato di esser stata “fraintesa” e di aver commesso “un errore di comunicazione” ma, nelle ultime ore, è emerso che la Finanza starebbe indagando anche sulle sue uova di pasqua griffate.