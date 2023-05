Il tumore della Murgia, Burioni: "Non è vero che dal quarto stadio non si torna indietro"

Il tumore della Murgia, Burioni: "Non è vero che dal quarto stadio non si to...

Una lettura medica che non ha trovato gradimento da parte di chi vive un calvario: sul tumore di Michela Murgia Roberto Burioni ha scritto sui social: “Non è vero che dal quarto stadio non si torna indietro”. Il medico ha scritto un post per precisare che c’è speranza ma la scrittrice si è detta “delusa” dalle sue parole. Aveva scritto la Murgia nell’annunciare la sua malattia: “Dal quarto stadio non si torna indietro”.

Il tumore della Murgia e il post di Burioni

E dopo quell’intervista al Corriere della Sera in cui aveva annunciato di avere il cancro metastasico, partito da un rene, che le lascia pochi mesi di vita il virologo aveva detto la sua. Roberto Burioni aveva scritto un post sul proprio profilo Facebook: “La malattia di Michela è grave, però siamo in un momento in cui la medicina fa passi da gigante a una velocità che non abbiamo mai immaginato e, pur nella consapevolezza della serietà della situazione clinica, esiste una concreta speranza che quei che quei ‘mesi’ siano molti”.

La scrittrice: “Burioni mi ha delusa”

“lo spero che per Michela (e per tutti gli altri pazienti) quei mesi guadagnati siano molti e possano servire a ottenere cure migliori che a loro volta serviranno a guadagnare ancora altro tempo che servirà a curare con successo questa malattia”. Insomma, la possibilità di sconfiggere un cancro avanzato ci sarebbe. Tuttavia la risposta di Michela Murgia è stata di altro tono: “Burioni mi ha deluso molto. Ma come fa un medico serio a dare giudizi, a parlare di me senza aver visto la mia cartella clinica? Non si semina sfiducia tra un paziente e il suo medico”.