La criptovaluta più grande del mondo è salita a quasi 33mila euro, segnando il punto più alto in quasi 18 mesi. Ad oggi il suo valore è più del doppio del prezzo di inizio 2023.

Bitcoin, nel 2023 il valore è raddoppiato

Le criptovalute sono passate da poco meno di 5mila euro l’una, all’inizio della pandemia, a quasi 65mila euro nel novembre 2021. Cavalcando un’epoca di forte crescita tecnologica. All’inizio del 2023, un singolo bitcoin poteva essere acquistato a meno di 17mila euro, dopo aver perso più del 75% del suo valore. Gli investitori, tuttavia, hanno iniziato a tornare in massa quest’anno, quando l’inflazione ha concesso una tregua. Il crollo di importanti banche tecnologiche ha spinto un numero maggiore di investitori, che si sono ritirati dalle posizioni nelle start-up della Silicon Valley e da altre scommesse più rischiose, a rivolgersi alle criptovalute.

L’andamento del mercato

I Bitcoin continuano a crescere spinti dalla prospettiva di creare un bacino di investitori molto più ampio. I sostenitori del settore affermano che un nuovo modo di investire in bitcoin a prezzi spot, invece che in futures, potrebbe rendere più facile per chiunque entrare nel criptoverso, riducendo al contempo alcuni dei rischi ben documentati associati all’investimento in criptovalute. Cresce anche l’ottimismo sulla possibilità di lanciare fondi negoziati in borsa per il bitcoin, un titolo di investimento in comune che può essere acquistato e venduto come le azioni. Il via libera delle autorità di regolamentazione federali non è ancora arrivato, ma le recenti vittorie di alcuni gestori di fondi di criptovalute, che hanno presentato domanda per il fondo ETF su bitcoin spot hanno migliorato le probabilità di approvazione.

La risposta degli analisti

Edward Moya, analista di mercato senior presso Oanda, ha sottolineato che la quotazione di iShares Bitcoin Trust di BlackRock da parte della Depository Trust and Clearing Corporation, che si occupa della compensazione degli scambi sul mercato, ha guadagnato attenzione online. Questo potrebbe aver contribuito all’impennata dei Bitcoin di questa settimana. Secondo, invece, l’analista di ricerca di Kaiko, Riyad Carey, la recente crescita va al di là di singoli sviluppi, attribuendo il merito a “un’ampia manifestazione di mercato” intorno alle prospettive dell’ETF sul bitcoin spot. Nonostante il recente entusiasmo, la criptovaluta è ancora una scommessa rischiosa. Esperti come Moya la definiscono “la classe di asset più volatile“, indicando le fluttuazioni di valore selvaggiamente imprevedibili. In breve, quindi, gli investitori possono perdere denaro con la stessa rapidità con cui lo guadagnano.