La sua salma è stata ritrovata nella sua casa a New York venerdì scorso e gli amici stanno facendo tutto il possibile per riportarla a casa. La famiglia di Ilaria ha bisogno del sostegno di tutti in questo momento difficile.

Ilaria, morta a New York a 28 anni: “Un infarto istantaneo”

La comunità bolognese si è immediatamente mobilitata per riportare la salma di Ilaria Conti Gallenti, una giovane donna originaria di Bologna deceduta a soli 28 anni nella sua casa a New York. Gli amici, profondamente colpiti dalla sua morte improvvisa, stanno facendo tutto il possibile per organizzare il trasferimento della salma in Italia. Tuttavia, questa operazione comporta spese considerevoli che si aggirano intorno a migliaia di euro. Nonostante ciò, l’amica di Ilaria a New York sta lavorando instancabilmente per raccogliere i fondi necessari e pianificare il trasporto entro la prossima settimana. La famiglia di Ilaria è in uno stato di profonda tristezza e ha bisogno del sostegno emotivo e finanziario della comunità durante questo momento difficile.