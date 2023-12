Un uomo di 54 anni ha perso la vita a Bologna, a causa di un incidente stradale molto violento: la sua auto è andata a sbattere contro un palo della luce. L’impatto è stato fatale.

Incidente a Bologna

Ancora incidenti sulle nostre strade. Un uomo ha perso la vita a Bologna dopo che l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un palo della luce.

Non sono ancora note le cause del sinistro e ad indagare è la polizia locale Reno Galliera. Stando alle informazioni trapelate finora, la vettura dell’uomo percorreva via Galliera Nord a San Pietro in Casale.

Erano le 22.30 del 5 dicembre quando improvvisamente è finita fuori strada, terminando la corsa in località Maccaretolo.

La dinamica dell’incidente di Bologna

Ancora tutta da chiarire la dinamica esatta dell’incidente, tuttavia non sembrerebbero essere coinvolte anche altre vetture. In pratica il 54enne ha fatto tutto da solo.

Dopo che la vettura è finita nel fossato laterale alla strada a folle velocità, ha continuato a sfrecciare fino a urtare contro un palo della luce.

Questo schianto è stato mortale per il conducente, Valter Venieri, residente a Cento.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 ma le sue condizioni erano così gravi che è deceduto prima di essere caricato sull’ambulanza.

A lavoro oltre alle forze dell’ordine, ci sono anche i pompieri per la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza dell’area, che per ore è rimasta chiusa al traffico.

Poche ore prima un altro incidente in Valsamoggia, dove sono rimaste coinvolte due vetture e un autocarro. Anche qui ha perso la vita un uomo.