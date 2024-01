Un probabile tentativo di evitare l’argomento che, però, non ha dato i suoi frutti. Francesco Lollobrigida è finito al centro delle polemiche per le sue (non) dichiarazioni sul caso Ilaria Salis, la maestra 39enne giudicata in aula di Tribunale a Budapest legata mani e piedi dalle catene.

Ilaria Salis, parla Lollobrigida: cosa ha detto il ministro

Sul caso, Giorgia Meloni non si è ancora espressa pubblicamente, ma la premier ha effettuato la prima mossa telefonando a Viktor Orbán. Ignazio La Russa, invece, si è espresso più duramente, spiegando che l’Ungheria, con il trattamento riservato alla Salis, non sta rispettando la dignità della detenuta. Altre componenti del governo, invece, non hanno espresso una posizione chiara sull’argomento. Il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, ad esempio, ha provato a smarcarsi dalle domande, ma le sue dichiarazioni hanno fatto alzare un vero e proprio polverone. “Non commento poiché non ho visto le immagini” – ha dichiarato, riferendosi al video mostrato in tutta Italia in cui si vede Ilaria Salis legata mani e piedi nell’aula di giustizia.

Ilaria Salis, parla Lollobrigida: le polemiche

Le reazioni da parte dell’opposizione a queste dichiarazioni di Lollobrigida non si sono fatte attendere. “Le hanno viste tutti tranne lui, una cosa indegna” – ha commentato subito la leader del Partito democratico Elly Schlein. Ma le parole di Lollobrigida non sono le uniche ad aver scatenato una polemica. A molti non sono piaciute nemmeno le esternazioni di Andrea Crippa (vicesegretario della Lega): “Spiace per il trattamento riservato a Ilaria Salis e ci auguriamo sappia dimostrare la propria innocenza. Però ogni Paese punisce come vuole e non compete a me giudicare quello che si fa in altri Paesi”.