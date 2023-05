Un fan di Ilary Blasi si è fatto fare un tatuaggio dedicato alla conduttrice e a seguire lei stessa lo ha commentato via social.

Ilary Blasi: il gesto folle di un fan

In queste ore attraverso i social la stessa Ilary Blasi ha condiviso le immagini del gesto folle fatto in suo onore da parte di un fan, che si sarebbe fatto tatuare la sua firma. La conduttrice ha postato l’immagine del tatuaggio fatto dal suo ammiratore e ha scritto: “Sei pazzo!”.

L’ammiratore in questione sarebbe riuscito a entrare in possesso della firma della conduttrice partecipando ad una delle ultime registrazioni dell’Isola dei Famosi (il programma ricominciato alcune settimane fa e condotto proprio da Ilary Blasi).

Non è la prima volta che un fan compia gesti di questo tipo per la conduttrice, che questa volta ha deciso di commentare personalmente l’accaduto via social. Ilary nel frattempo continua a godersi la sua storia d’amore con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui ha ritrovato la felicità dopo il suo addio al marito Francesco Totti. Sui social in tanti sperano di saperne di più sulla storia tra i due che, per ora, hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata e sul tempo da loro trascorso insieme.