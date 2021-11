Ilary Blasi in Lapponia, quanto costa una notte nel villaggio di igloo?

Un suggestivo villaggio di igloo in mezzo alla neve: a poche settimane dal Natale, Ilary Blasi si gode la scoperta della Lapponia. Ma a che prezzo?

Piace per il suo fascino raffinato e il suo carisma travolgente, sempre sorridente e determinata: al timone dei suoi programmi ha conquistato il grande pubblico e nel privato è amatissima dai fan di tutta Italia. Il suo matrimonio da copertina, da anni al fianco dell’eterno campione giallorosso, continua a emozionare.

I più attenti (e curiosi) utenti del web non fanno a meno di notare dettagli che alimentano chiacchiere e indiscrezioni, ma anche polemiche e discussioni (spesso inutili). Lo testimoniano le critiche indirizzate a Ilary Blasi per la borsa extra lusso sfoggiata con disinvoltura, ma anche la vacanza in Lapponia – in un villaggio di igloo sperduto tra i boschi innevati (da vera favola) – alimenta le prime chiacchiere e solletica la curiosità dei più.

Quanto costa una notte nella struttura?

Ilary Blasi, il viaggio in Lapponia

Una vacanza magica, degna delle migliori fiabe. Un’atmosfera suggestiva contorna il soggiorno di Ilary Blasi, immerso nella neve.

Un bosco quasi incantato, a tratti fatato, che è una vera magia a un mese dal Natale: così la famosa moglie di Francesco Totti si gode il suo soggiorno in Lapponia.

Ilary Blasi in un villaggio di igloo in Lapponia

Ilary Blasi è in Lapponia alla ricerca di alci e aurora boreale. Per il suo viaggio da sogno, Ilary lascia a Roma marito e figli e si concede alcuni giorni con Luca Tommasini, direttore artistico di X Factor, ed Ennio Meloni, autore televisivo. I tre soggiornano in un villaggio di igloo davvero unico e suggestivo, che si caratterizza per il tetto di vetro dal quale ammirare il panorama finlandese, tra cielo stellato e aurora boreale, il tutto comodamente sdraiati sul letto.

Grazie al tetto riscaldato al laser, la neve non si deposita e viene garantita la vista migliore. Ogni igloo misura 29 metri quadrati e comprende un’ampia camera da letto panoramica, bagno ensuite, wifi e tutti i comfort di un hotel di lusso. Il villaggio dispone anche di un ristorante situato a pochi passi dalla camera, un negozio e la spa. Attorno solo boschi ricoperti di neve.

Il resort, inoltre, permette ai propri ospiti di godere alcune esperienze nella neve, per esplorare il territorio della Lapponia.

Ilary Blasi in un villaggio di igloo in Lapponia: quanto costa?

Il villaggio di igloo immerso nelle nevi della Lapponia offre diverse tipologie di soggiorno.

Per 3 notti in igloo alla ricerca dell’aurora boreale, la camera parte da un costo 1.438 euro a persona. In quanti vorrebbero esaudire un desiderio?