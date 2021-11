Ilary Blasi ha sfoggiato una borsa da 300mila euro: è polemica

Borsa rarissima e costosa: fa discutere la scelta di Ilary Blasi, che sfoggia una Kelly Hermès Himalaya da capogiro.

Bella, raggiante, romana doc, ma anche ironica e divertente, sa essere seria e spiritosa. Sa intrattenere il suo pubblico e negli anni ha conquistato il cuore di tantissimi fan (oltre a quello del suo Francesco Totti). Ilary Blasi sfoggia look sempre alla moda e raffinati, sensuali e scintillanti: l’ultima scelta della conduttrice, tuttavia, ha fatto discutere.

Cos’è successo?

Ilary Blasi sfoggia una borsa Hermes costosissima

300mila euro di borsa: si tratta di un modello firmato Hermes, rarissimo e pregiato. Ilary lo ha sfoggiato con disinvoltura, elegantissima e in perfetto abbinamento con il suo outfit. Tuttavia, l’occhio dei più attenti non ha potuto fare a meno di notare la scelta costosissima e le polemiche hanno immediatamente fatto il giro del web.

Ilary ha una vera passione per gli accessori griffati.

Lo aveva mostrato sfoggiando la sua meravigliosa Kelly bag di Hermes, color verde acqua, dalla modica cifra (si fa per dire) di 14.817 euro. La Instagram story risalente al mese di maggio aveva alimentato non poche critiche: la moglie di Totti, infatti, era stata accusata da molti di aver ostentato la sua ricchezza in un momento di grande difficoltà per molte famiglie. La sua nuova borsa, tuttavia, ha un prezzo nettamente superiore.

Ilary Blasi sfoggia una borsa Hermes costosissima: le polemiche

Come un appartamento, ma in miniatura: stando a quanto dichiarato dagli osservatori più curiosi, la nuova borsa sfoggiata da Ilary Blasi costa addirittura 300mila euro. È una Kelly Hermes Himalaya. Non appena la notizia si è diffusa, Ilary è stata presa di mira da non poche polemiche.

In molti, infatti, hanno criticato la moglie più famosa di Roma per aver ostentato l’accessorio. Per alcuni, infatti, si sarebbe trattato di un gesto indelicato nei confronti di chi fatica a vivere per via delle molte difficoltà economiche.

Ilary Blasi sfoggia una borsa Hermes costosissima: la reazione

Accanto alle critiche, tuttavia, c’è chi si schiera a favore di Ilary Blasi, difendendola. Oltre a essere impegnata in molte attività di beneficenza, Ilary e suo marito hanno guadagnato lavorando onestamente. Sono soldi frutto della loro professione e, per questo motivo, liberi di usarli e spenderli come desiderano.

Il lavoro permette a Ilary di guadagnare ottimi compensi, che può usare per togliersi ogni sfizio, anche quelli più costosi (e da sogno).