Ilary Blasi: le anticipazioni sull'intervista a Verissimo, la prima dopo l'addio a Francesco Totti

Tutti gli appassionati di gossip sono in queste ore in fibrillazione per l’arrivo su Canale 5 della prima vera intervista a Ilary Blasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti.

Ad avere l’onore di parlare con lei di questi mesi così difficili post separazione sarà la storica amica Silvia Toffanin, che aveva conosciuto Ilary Blasi ormai più di vent’anni fa nello studio di Passaparola, quando entrambe erano due semplici “Letterine”.

Le anticipazioni sulla nuova intervista di Ilary Blasi a Verissimo

Lo scorso anno, la Blasi già era stata ospite di Verissimo, dove aveva parlato delle voci ai tempi presunte su un possibile tradimento di Francesco Totti ai suoi danni con Ilary Bocchi, una scappatella che si sarebbe presto rivelata reale e non un semplice frutto di pettegolezzi.

Adesso Ilary Blasi avrà la possibilità di raccontare tutta la sua personale verità sulla separazione dall’ormai ex marito, con il quale dovrà combattere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per cercare di capire come spartire l’enorme patrimonio familiare accumulato nel corso degli anni.

Non è dato sapere quando esattamente l’intervista andrà in onda. Quello che è certo, secondo quanto riporta Dagospia, è che la conduttrice dell’Isola dei famosi parlerà anche della prima volta della sua nuova relazione, quella con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Qui le anticipazioni: