Immergono la figlia di 5 anni nell’acqua ghiacciata come punizione: è viva per miracolo

Il "castigo" assurdo con cui una uomo ed una donna immergono la figlia di 5 anni nell'acqua ghiacciata per oltre tre ore: è viva per miracolo

Da Leeds, nel Regno Unito, arriva una vicenda che ha dell’incredibile, una storia assurda di un uomo e una donna che immergono la figlia di 5 anni nell’acqua ghiacciata come punizione: la piccola è viva per miracolo e i 29enni Georgia Newman e il suo compagno Jordan Michael Kilkenny sono accusati di tentato omicidio omicidio.

Secondo i media nell’acqua ghiacciata la bambina ci è stata lasciata per ore, fin quando gli stessi “genitori” non hanno dato l’allarme intuendo che dal “castigo” si era passati al pericolo di morte.

Immergono la figlia nell’acqua ghiacciata

La piccola è rimasta immersa per 3 ore e poi è svenuta. I sanitari accorsi hanno trovato la bambina priva di sensi, cianotica e con la schiuma alla bocca a causa di un attacco epilettico.

Le manovre salvavita sul posto sono state decisive ma terribili: i paramedici hanno spiegato alla polizia e poi alla corte che non sarebbero nemmeno riusciti a piegare il corpo della piccola da quanto era rigido.

Il processo e le accuse fra i due

Purtroppo le condizioni di salute della bambina erano peggiorate dopo una prima stabilizzazione ma alla fine ce l’ha fatta. La piccola vittima ora vive con il suo papà biologico.

Mentre madre e patrigno invece sono in carcere con l’accusa di tentato omicidio e attualmente sono sotto processo. In aula lui ha spiegato che era stata Georgia ad immergere la piccola nell’acqua gelida perché voleva punirla per i suoi capricci.