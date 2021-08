Immunità di gregge, Salmaso: “Non è assolutamente perseguibile, solo chi è vaccinato è protetto”

Stefania Salmaso, epidemiologa dell'Associazione italiana di epidemiologia, ha spiegato che non si può raggiungere l'immunità di gregge.

Immunità di gregge: l’opinione di Stefania Salmaso

L’immunità di gregge legata al vaccino contro il Covid “non è nemmeno perseguibile“. Questa è l’opinione di Stefania Salmaso, epidemiologa dell’Associazione italiana di epidemiologia, ospite di Agorà Estate, su Rai3. “Il concetto che chi non vaccinato è protetto da tutti gli altri che invece si sono vaccinati, cioè appunto dal ‘gregge’ immune, non è applicabile nella nostra situazione. Chi è vaccinato è protetto e chi non è vaccinato non lo è” ha spiegato l’epidemiologa.

“Non abbiamo alcun elemento per pensare di poter raggiungere l’immunità di gregge visto che tutti i non vaccinati sono in fasce di età ben definite e non sono mescolati completamente tra i vaccinati. Quindi questo il concetto non è perseguibile. Ma non lo è stato fin dall’inizio. Non solo adesso” ha spiegato Stefania Salmaso.

Immunità di gregge, Salmaso: il rientro a scuola

Stefania Salmaso ha spiegato che, per i ragazzi che rientreranno a scuola, “visto che molti non potranno essere vaccinati contro il Covid ancora, anche per questioni di tempo, vanno organizzati degli screening continui, magari con prelievi salivari, meno invasivi e che non hanno bisogno di operatori, fatti a rotazione continuamente nelle classi.

Così se circola il virus si trova. Questo per identificare focolai in modo precoce“. Si tratta di un sistema che, secondo l’epidemiologa, è utile “a dare la sensazione ai ragazzi che continuiamo a essere a rischio. Perché il problema poi non è solo quando gli studenti sono in classe, ma anche quando sono fuori“.

Immunità di gregge, Salmaso: il personale scolastico

“La scuola non deve essere vista solo come punto dove si diffondono le infezioni, ma deve diventare il filtro attraverso il quale si riescono ad identificare le infezioni in queste fasce di età” ha spiegato Stefania Salmaso.

Per quanto riguarda gli insegnanti e il personale scolastico, l’obbligo di vaccino “si può discutere, perché si tratterebbe di una norma. Ma è fondamentale che gli insegnanti si vaccinino contro il Covid“. Sono queste le parole dell’epidemiologa sull’eventuale obbligo di vaccinazione per lavorare nelle scuole.