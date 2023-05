La tragica vicenda si è consumata a Imperia dove un neonato è morto nel grembo materno prima di nascere durante un parto avvenuto oltre il termine dei nove mesi di gestazione. L’Asl 1 sta indagando al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità di terzi.

Imperia, parto oltre il termine finisce in tragedia: neonato morto nel grembo materno

Un drammatico episodio ha avuto luogo presso l’ospedale di Imperia nella notte compresa tra martedì 16 e mercoledì 17 maggio. Nella sala parto del reparto di Ostetricia e Ginecologia, una donna stava dando alla luce il figlio ma il neonato è morto prima di venire al mondo. A seguito della tragedia, sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso da parte dell’azienda ospedaliera al fine di verificare quanto accaduto. L’Asl 1 Imperiese, oltre ad avviare le verifiche necessarie, sta indagando al fine di verificare che non vi siano responsabilità di terzi nel decesso del piccolo.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato riferito che la gestazione avesse superato il termine dei nove mesi. La futura mamma, infatti, aveva superato la presunta data del parto di oltre una settimana: nello specifico, il neonato era in ritardo di nove giorni rispetto alla presunta data di nascita.

La nota dell’Asl 1 Imperiese

Il superamento del termine dei nove mesi era stato considerato dai medici come un “ritardo fisiologico” e nessuno aveva avuto il sentore che la gravidanza potesse trasformarsi in tragedia. Nella notte, tuttavia, il parto si è infine tramutato in un incubo per la mamma del neonato, morto prima di lasciare il grembo materno.

“In merito al decesso del neonato avvenuto questa notte, presso l’ospedale di Imperia, L’Asl ha immediatamente avviato un’indagine interna per comprendere appieno quanto sia realmente accaduto”. È quanto si legge in una nota diffusa dall’azienda sanitaria. “Il neonato non è deceduto a pochi minuti dal parto, ma è uscito dal grembo materno privo di vita. Siamo rammaricati e tristi per quanto accaduto, Asl 1 effettuerà tutte le verifiche del caso per fare piena luce sulla vicenda“, è stato precisato.

L’Asl 1, inoltre, ha riferito di essere a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito e ha espresso il proprio cordoglio ai familiari del neonato colpiti dall’atroce lutto.