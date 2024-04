Milano, 19 apr. (askanews) - In anteprima il video "Ponte" di Cristian Albani. "Follia meditativa, visioni allucinatorie, un grido d'aiuto. Ostinati di chitarra che si alternano ad echi robotici, galleggiando in vibranti atmosfere di sintetizzatori." Il brano, nato con un testo in lingua inglese div...

Milano, 19 apr. (askanews) – In anteprima il video “Ponte” di Cristian Albani. “Follia meditativa, visioni allucinatorie, un grido d’aiuto. Ostinati di chitarra che si alternano ad echi robotici, galleggiando in vibranti atmosfere di sintetizzatori.” Il brano, nato con un testo in lingua inglese diversi anni fa quando il cantautore viveva a Londra, vede la luce nella sua versione studio italiana con un arrangiamento synth-pop che certo non dimentica i suoi pregressi britannici. Con una scrittura metaforica e fortemente ermetica, l’artista allude all’immagine del “Ponte” per parlare dei momenti di transizione della vita, in cui spesso si finisce a fare i conti con la propria solitudine e la propria coscienza.

Alle suggestioni uditive della canzone, disponibile sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica già da fine marzo, si aggiungono ora quelle visuali realizzate da Alessandro Mazzoni, già firmatario della grafica di copertina.

Girato tra il Parco delle Saline di Cervia e il lungo canale della Vena Mazzarini a Cesenatico, il video presenta una realtà allucinatoria, caratterizzata da colori ultra- saturati e atmosfere di stordimento. Albani interpreta una figura umana misteriosa, il cui periodo storico e identità culturale non sono definibili con certezza. Il suo personaggio aleggia per luoghi desolati, in preda a visioni senza tempo né forma e bloccato in futili gesti ripetitivi nel tentativo di stabilire una “connessione”, simboleggiata da una fune di corda grezza.

Cristian Albani (Cesena, 1996) è un cantautore, pianista e compositore romagnolo che attinge da diversi generi, muovendosi tra folk italiano e straniero, post-rock, indie pop e synth wave. Trasferitosi a Londra per due anni studia composizione pop e sviluppa un progetto cantautorale dal sound etereo, ispirandosi ad artisti come Joni Mitchell, Bon Iver, Franco Battiato e Niccolò Fabi. Si ristabilisce poi in Italia, dove pubblica i suoi primi brani e ottiene il diploma di Musica Applicata al Conservatorio di Bologna.

A primavera 2024 Albani ritorna con la pubblicazione del suo nuovo singolo “Ponte”, che anticipa un EP-raccolta di prossima uscita.