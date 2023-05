In Cina un cittadino USA è stato condannato all'ergastolo per spionaggio

Nei faldoni di giustizia di Pechino lui è conosciuto anche come Liang Chengyun ed in Cina un cittadino USA è stato condannato all’ergastolo per spionaggio. John Shing-Wan Leung ha il passaporto azzurro di Washington e la Corte intermedia del popolo ha emesso sentenza dopo una pesante accusa di spionaggio. L’uomo è residente permanente a Hong Kong e dopo il controllo ripreso della Cina la giurisdizione si è allargata.

Cina, cittadino USA condannato all’ergastolo

Da quanto si apprende Leung “è stato giudicato colpevole di spionaggio, condannato all’ergastolo e privato a vita dei diritti politici“. Lo recita una nota della Corte intermedia del popolo di Suzhou, città della provincia orientale del Jiangsu. Shing-Wan Leung era stato messo agli arredti lo scorso 15 aprile 2021 dall’agenzia di controspionaggio cinese. Secondo i media governativi l’uomo ha avuto “un trattamento secondo la legge”.

Intelligence di Pechino e “segreti”

Lo riferisce l’account ufficiale sui social media del tribunale. Va rilevato che in Cina l’esercizio dell’azione penale, soprattutto su questioni sensibili come la sicurezza statale, viene effettuato a porte chiuse e “poche informazioni sono rese pubbliche fino alla sentenza”. La presunzioni di reato in Cina vengono esercitate in maniera molto diversa che nella più parte degli altri paesi, questo a tutela delle reti di intelligence e dell’accesso alle informazioni. Tutto questo mentre anche a causa di questo ulteriore episodio le relazioni tra Washington e Pechino sono molto tese.