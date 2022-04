In due mesi di guerra in Ucraina sono nati 63mila bambini e due terzi dei 7,5 milioni di piccoli del paese hanno dovuto abbandonare le loro case

La stima è bellissima e terribile al contempo, in due mesi di guerra in Ucraina sono nati 63mila bambini ed arriva l’allarme motivatissimo di Save the Children sui danni permanenti alla salute mentale dei “figli dell’invasione”. La stima è che dal 24 febbraio più di 63 mila bambini siano nati e che attualmente stanno vivendo in condizioni che “potrebbero avere un impatto permanente sulla loro salute mentale”.

Save the children mette perciò in guardia: i neonati in questione, che oggi hanno già 60 giorni, vanno a fare terribile massa critica con “i milioni di bambini esposti al maggior rischio di subire gravi danni fisici e traumi psicologici duraturi causati dalle violenze, dalle privazioni e dagli sfollamenti”.

Nell’Ucraina invasa sono nati 63mila bambini

In Europa è in atto lo sfollamento di persone più grande, massivo e rapido dai tempi della Seconda guerra mondiale, ci sono già cinque milioni di persone fuggite dall’Ucraina.

E attenzione: due terzi dei 7,5 milioni di bambini del Paese hanno dovuto abbandonare le loro case e più di 450 bambini sono stati uccisi o feriti. Perciò Save the children spiega che le azioni belliche in escalation hanno significato “vedere 63 mila nuovi nati in situazioni difficili e che potrebbero avere ripercussioni permanenti sulle loro vite.

I danni psicologici per i piccoli superstiti

“Le neomamme stanno cercando di legarsi ai loro bambini nonostante il grave disagio psicologico che stanno vivendo”.

E in chiosa: “Ciò potrebbe causare effetti negativi e talvolta permanenti sull’attaccamento dei bambini alle loro madri e sul loro successivo sviluppo. Il personale medico ha anche segnalato un aumento dei casi di bambini nati prematuramente“.