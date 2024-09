In Emilia-Romagna è stato emesso un avviso di allerta meteo di livello arancione, mentre in altre 11 Regioni italiane si segnala un'allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse.

Il maltempo tornerà lunedì in Italia, con piogge e temporali previsti da nord a sud. L'allerta arancione per rischio inondazioni è stata emessa per l'Emilia-Romagna, mentre un'allerta gialla è stata dichiarata per Liguria, Lazio, Umbria e parti specifiche di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Il sistema di maltempo sarà causato da una bassa pressione proveniente dall'Atlantico.