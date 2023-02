In giro per il centro nonostante i domiciliari: arrestato un 60enne

Un uomo di 60 anni è fuggito dai domiciliari ed è stato beccato in giro per il centro di Patti. Il 60enne è stato arrestato.

Un uomo di 60 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è evaso dai domiciliari ed è stato scoperto in giro per il centro di Patti.

L’uomo è stato arrestato.

I Carabinieri della stazione di Patti hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 60 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine per il reato di evasione. Il fatto è accaduto durante un servizio finalizzato al controllo del territorio. I militari hanno fermato l’uomo mentre stava camminando per le vie del centro, nonostante fosse stato sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.

L’uomo era uscito lo stesso e si era recato in centro.

L’uomo si è giustificato per l’allontanamento

L’uomo ha fornito agli agenti una sua giustificazione per essersi allontanato, dichiarando di essere andato all’Ospedale di Patti. Nonostante questo, dopo le verifiche dei Carabinieri, è emerso che le sue dichiarazioni non erano vere. Gli agenti hanno verificato se si era realmente recato in ospedale, ma la versione offerta dall’uomo è stata smentita.

Di conseguenza, l’uomo è stato subito arrestato per evasione.