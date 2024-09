In Italia, solo una manciata di persone possiede una copertura assicurativa contro le calamità naturali.

In Italia, solo una manciata di persone possiede una copertura assicurativa c...

In Italia, solo una manciata di persone possiede una copertura assicurativa c...

In Italia, solo il 6% delle abitazioni e il 5% delle aziende hanno un'assicurazione per rischi climatici catastrofici come inondazioni o terremoti, secondo i dati dell'Ania, l'associazione delle aziende di assicurazione nazionali.