Un desiderio espresso con semplicità, il legame profondo con Milano e una memoria che continua a farsi racconto: il nome di Ornella Vanoni torna al centro dell’attenzione attraverso le parole di Fabio Fazio, che riaprono una storia fatta di affetto e riconoscenza.

In memoria di Ornella Vanoni, il commosso annuncio di Fabio Fazio: “Era un suo desiderio”

Un angolo verde di Milano porterà presto il nome di Ornella Vanoni, trasformando in realtà un desiderio che l’artista aveva confidato tempo fa. A dare la notizia è stato Fabio Fazio attraverso un video diffuso sui social, registrato durante una pausa delle prove dello speciale Ornella senza fine, in programma domenica 18 gennaio in prima serata su Nove.

Nel filmato, il conduttore anticipa una delle sorprese della serata e racconta come l’idea abbia preso forma grazie alla collaborazione del Comune. “Eccoci qua in una delle pause delle prove di Ornella senza fine ma voglio anticiparvi una cosa che accadrà poi domenica“, dice Fazio, ringraziando il sindaco Beppe Sala e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi “per l’impegno e la velocità” con cui hanno reso possibile l’iniziativa. “Riusciremo a esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui e cioè che le venisse intitolata un’aiuola nella sua Milano“.

Un luogo per ricordare Ornella Vanoni a Milano: la cerimonia domenica 18 gennaio

L’omaggio, a cui Vanoni teneva particolarmente, sorgerà in un punto carico di significato per la sua storia artistica. “Lei teneva molto a questa aiuola“, sottolinea Fazio, spiegando che si tratta di “un posto perfetto di cui sono sicuro Ornella sarebbe orgogliosa“. L’aiuola si trova in largo Greppi, proprio davanti al Piccolo Teatro Strehler, spazio fondamentale per gli esordi della cantante accanto a Giorgio Strehler. Qui verrà collocata una targa commemorativa, che sarà scoperta domenica 18 gennaio nel corso della puntata speciale di Che tempo che fa.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Sala, l’assessore Sacchi e i vertici del Piccolo Teatro. Si tratta della prima iniziativa promossa dal Comune di Milano per ricordare l’artista scomparsa lo scorso 21 novembre a 91 anni, celebrando una carriera lunga oltre sessant’anni che ha attraversato generi, stili e generazioni della musica italiana.