Incendia la casa dell’ex e aggredisce un passante, presunto amante: arrestato 54enne

Il 54enne, dopo aver incendiato la casa dell’ex moglie, in provincia di Napoli, a Pollena Trocchia, si è consegnato ai carabinieri.

Un matrimonio da cui sono nati quattro figli, andato liscio fino al 2004 quando l’uomo ha iniziato a essere dipendente dal gioco d’azzardo e dalle droghe.

Storia di violenze e abusi

Le dipendenze del marito dato via libera a botte, insulti, minacce alla moglie, durate circa vent’anni. Fin quando lei decide di lasciare la casa familiare. Ma lui non si arrende. Alterna picchi di violenza a tentativi di riconciliazione. Il rifiuto della moglie non aiuta.

Il 54enne decide di dar fuoco all’abitazione dell’ex. Delle loro cose non è rimasto nulla. Tutto in fiamme. Fortuna ha voluto che nessuno fosse all’interno, nessuno è rimasto ferito.

Si è consegnato ai carabinieri

Il 54enne si è poi consegnato ai Carabinieri di Cercola, confessando tutto. L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti, incendio doloso e sequestro di persona e rapina.

Gli ultimi due reati perché prima di farsi arrestare, aveva aggredito un passante davanti casa, strappandogli il telefono e contestandogli una relazione con l’ex moglie. Non contento, ha imprigionato la vittima in un cortile, impedendogli di uscire. È stato poi portato in carcere.