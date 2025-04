Un incendio preoccupante nella zona Asi di Pascarola

Un grave incendio è scoppiato nella zona Asi di Pascarola, nel comune di Caivano, in provincia di Napoli. La situazione è critica, con una densa nube di fumo che si sta espandendo e potrebbe raggiungere anche il territorio del Comune di Napoli. Le autorità locali stanno monitorando attentamente l’evoluzione dell’incendio e le sue conseguenze sulla salute pubblica.

Misure precauzionali da adottare

La Asl Napoli 1 ha emesso una serie di raccomandazioni per i cittadini residenti nelle aree vicine all’incendio. È fondamentale evitare di rimanere all’aperto per lunghi periodi fino a quando l’emergenza non sarà risolta. Inoltre, è consigliabile lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima di consumarli, per ridurre il rischio di contaminazione. Le autorità suggeriscono di chiudere porte, finestre, serrande e camini, nonché di spegnere condizionatori e impianti di ventilazione per limitare l’ingresso di fumi tossici.

Comportamenti da evitare e segnali di allerta

È importante non sostare all’aperto, nemmeno su balconi o terrazzi, per osservare la nube di fumo, poiché i venti possono portare particelle irritanti all’apparato respiratorio. Inoltre, si raccomanda di non stendere indumenti all’aria aperta. In caso di esposizione al fumo, è consigliabile coprire naso e bocca con un panno umido e cercare immediatamente riparo in un luogo chiuso, evitando di respirare profondamente. Chiunque avverta problemi respiratori o bruciore alle vie aeree è invitato a contattare un medico o recarsi al pronto soccorso.