Incendio a Ceriano Laghetto: fiamme in un'officina

Incendio a Ceriano Laghetto: fiamme in un'officina

Incendio a Ceriano Laghetto: fiamme in un'officina

A Ceriano Laghetto è scoppiato un incendio dal motore di un'auto in un'officina

In provincia di Monza è esploso un rogo in un’officina dal motore di una vettura in riparazione. La nube di fumo ha avvolto l’intera città.

Grave incendio a Ceriano Laghetto

Nella mattinata di oggi, lunedì 8 maggio, si è propagato un vasto incendio nella frazione Dal Pozzo del comune di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e della Brianza.

L’automobile dalla quale sono partite le fiamme si trovava in un’officina meccanica per essere riparata. Il fumo denso ha provocato code e rallentamenti.

Da quanto si apprende il rogo si è propagato dall’officina di via Mazzini che si trova tra il comune di Ceriano Laghetto e quello di Saronno.

Leggi anche Milano, grosso incendio in un magazzino: evacuato palazzo di 8 piani

Non ci sono feriti o intossicati

Intorno alle 11 di questa mattina sono arrivate sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme nell’autofficina hanno provocato danni anche alle altre vetture consumando le gomme.

L’incendio non ha causato feriti o intossicati dal fumo poiché le persone all’interno dell’officina sono state evacuate.

Ancora non sono stati calcolati i danni all’autofficina e alle abitazioni che si trovano ai piani superiori della struttura.

Rallentamento del traffico

Nel giro di poco tempo il fumo denso ha avvolto l’intera città rendendo visibile l’incendio anche dalle località limitrofe, come Cassina Ferrara e Limbiate.

Il fumo ha provocato scarsa visibilità e rallentamento del traffico. Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri e della polizia locale per gestire il traffico.

Ti potrebbe interessare Fiamme dal cofano a Roma, accosta l’auto e l’incendio distrugge cinque vetture