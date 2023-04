Fiamme dal cofano a Roma, accosta l'auto e l'incendio distrugge cinque vetture

Attimi di panico nella Capitale e fiamme dal cofano a Roma, con un’automobilista che accosta l’auto e l’incendio distrugge cinque vetture. Il rogo a via della Magliana dove a Villa Bonelli si è alzata una densa colonna di fumo nero. Da quanto si apprende la donna stava percorrendo in auto via della Magliana quando ha visto del fumo uscire dal cofano motore.

Roma, incendio distrugge cinque vetture

Appena scesa l’auto ha preso fuoco a bordo strada con lingue di fuoco che hanno prima lambito, poi distrutto cinque macchine parcheggiate vicine. Tutto è accaduto a Villa Bonelli, al Portuense. Dopo l’allarme sono arrivati a razzo i team dei vigili del fuoco intorno alle 13:00 per domare quel rogo che aveva coinvolto sei auto: una Fiat Panda, una Fiat 500, una Dacia Sandero, una Smart e una Nissan, con un’altra 500 “parzialmente danneggiata sulla fiancata”, come spiega Roma Today.

Sul posto 115, polizia locale e Commissariato

Ad intervenire è stata la squadra 11A del distaccamento dell’Eur e l’AB34 del distaccamento di Fiumicino. Dal canto loro gli agenti della polizia locale hanno provveduto a chiudere la strada ed avviare i rilievi. Sul posto anche le volanti della Polizia di Stato del distretto San Paolo, che hanno poi ricostruito l’accaduto: non ci sono stati feriti.