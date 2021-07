Un vasto incendio è divampato in prossimità della strada statale 27 che si trova tra Pellezzano e la frazione di Coperchia, a Salerno.

Nelle prime ore del pomeriggio, un vasto e dirompente incendio è stato segnalato in prossimità del comune Pellezzano, in provincia di Salerno, in Campania.

Incendio a Pellezzano, le caratteristiche del rogo

Nella giornata di giovedì 29 luglio, sin dalle prime ore del pomeriggio, un violento incendio è divampato a Pellezzano, in provincia di Salerno.

Il rogo si è originato nei pressi della strada provinciale 27, propagandosi in modo sempre più deciso e devastante verso le montagne e l’area cittadina. In particolare, le fiamme si sono concentrate a Coperchia, nota come la frazione più popolosa di Pellezzano.

Il drammatico episodio è stato ufficialmente annunciato dal sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.

Incendio a Pellezzano, i soccorsi e l’intervento delle autorità

Poco dopo aver denunciato il fenomeno, il luogo è stato raggiunto dalle autorità competenti che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento degli incendi, attualmente ancora in corso di svolgimento.

Sul posto, si è recata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino distribuita a bordo di due automezzi, supportata anche da due autobotti pesanti la cui capienza risulta essere pari a 7.000 litri. Insieme ai vigili del fuoco, poi, erano presenti un DOS (direttore delle operazioni di spegnimento), che ha spedito una richiesta alla Protezione Civile di Pellezzano per sollecitare l’invio di mezzi aerei che aiutino a spegnere i roghi, e il personale di SMA Campania.

Il rogo segnalato sulla strada statale, infine, ha richiesto l’intervento di una squadra della Protezione Civile specializzata nel servizio di antincendio boschivo e degli agenti della polizia municipale.

Incendio a Pellezzano, sospeso il transito sulla SP 27

Sulla base delle informazioni sinora trapelate, pare che l’incendio si sia generato in corrispondenza della strada statale 27 che si trova tra Pellezzano e la frazione di Coperchia. Successivamente, le fiamme si sono estese raggiungendo le montagne e dirigendosi verso il centro abitato del comune di Pellezzano.

Il tratto di strada interessato è stato prontamente chiuso alla circolazione, determinando l’interruzione del traffico. A questo proposito, le autorità hanno contattato Busitalia per comunicare la sospensione della viabilità lungo il tratto stradale e limitare i disagi legati al trasporto pubblico. Dopo aver ricevuto

l’avviso, la società ha reso nota l’attivazione di un percorso alternativo che verrà seguito dagli autisti degli autobus fino alla riapertura della SP 27.

L’amministrazione cittadina, invece, ha invitato la popolazione locale a utilizzare un percorso alternativo, rinunciando alla SP 27 attualmente bloccata a favore di via Murcolo e della SS88.