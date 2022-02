In un palazzo di via Micca a Torino è divampato un incendio che ha costretto le famiglie ad abbandonare la struttura: all'origine forse una fuga di gas.

Paura a Torino, dove nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 febbraio 2022 si è sviluppato un incendio in un appartamento di un palazzo di via Micca. Le famiglie residenti sono state evacuate per precauzione e fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati.

Alla base del rogo ci sarebbe stata un’ipotetica fuga di gas.