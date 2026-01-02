L’incendio del locale Le Costellation di Crans-Montana conta più di cento feriti e diverse decine di morti tutti giovanissimi, dato che l’ingresso alla festa di capodanno era ammesso a ragazzi minori di 17 anni. E’ arrivato anche il nome del primo italiano morto, scopriamo di chi si tratta in questo articolo.

Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf azzurro

Emanuele Galeppini, 16enne originiario di Genova è la prima vittima italiana certificata dell’ incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana.

L’annuncio della morte di Galeppini è arrivato tramite la Federazione Italiana Golf che ne ha dato l’ufficialità. Tutto il mondo sportivo si stringe attorno alla famiglia del ragazzo che stava festeggiando il capodanno in Svizzera con altri suoi amici.

Il precedente appello del padre e le ricerche

Il papà di Emanuele, Edoardo Galeppini, aveva lanciato un appello quando il figlio risultava tra i dispersi – “L’ho sentito a mezzanotte ma poi non ho più avuto contatti con lui. Dopo aver saputo fosse al “Le Constellation” ci siamo recati davanti al locale ma non lo abbiamo trovato”.

Da quel momento i familiari hanno provato in tutti modi a cercare il giovane ma non avendo avuto esito le speranze sono andate man mano ad affievolirsi, sino alla terribile notizia.

Oltre al golfista italiano il bilancio è salito ad almeno 47 persone decedute, come riportato da IlMessaggero ed i feriti sono 115 con circa 80-100 persone in condizioni critiche.