Incendio Devastante al Constellation di Crans-Montana: Prime Immagini della Tragedia

Un incendio devastante ha colpito la nave Constellation durante la notte di Capodanno, provocando una tragedia con molteplici vittime e avviando un'indagine approfondita.

La notte di Capodanno si è trasformata in un incubo al Constellation, un locale di Crans-Montana, dove un incendio ha causato la morte di 41 persone e ha ferito gravemente 115 giovani. Le prime fotografie, fornite dalla polizia del Vallese, mostrano gli interni del locale devastati, con arredi distrutti e un’atmosfera di desolazione dopo il rogo.

Gli scatti, parte di un dossier destinato all’inchiesta, rivelano dettagli inaccettabili, come il chiavistello che bloccava l’uscita di sicurezza, impedendo la fuga a molte delle vittime.

Indagini e responsabilità

In seguito alla tragedia, Jacques Moretti, proprietario del locale, è stato interrogato a Sion. Durante l’audizione, ha rivelato che l’impianto di ventilazione non era mai stato controllato dalle autorità locali. Inoltre, Moretti ha affermato che nessuno dei quattro estintori presenti nel locale è stato utilizzato durante l’incendio, poiché tutti i presenti si sono trovati in preda al panico e hanno pensato solo a scappare. Emergono anche problematiche riguardanti la segnaletica di sicurezza, poiché i cartelli per gli estintori non erano adeguatamente visibili.

Il dialogo con le famiglie delle vittime

Durante l’interrogatorio, Moretti ha espresso la sua profonda vicinanza alle famiglie delle vittime, affermando: “Chiedo scusa, nessun genitore dovrebbe affrontare una simile tragedia”. La madre di due ragazze ferite ha incontrato Moretti in un momento di intensa emozione. Il suo avvocato ha descritto l’incontro come un’opportunità per condividere il dolore e cercare un percorso di resilienza.

Le reazioni istituzionali e le misure cautelari

Intanto, la Procura di Roma ha disposto il sequestro dei telefoni di alcuni dei ragazzi coinvolti nel rogo, alla ricerca di informazioni utili per l’inchiesta. Le autorità sperano che i dati raccolti possano offrire chiarimenti sulla dinamica dell’incendio. Jacques Moretti è stato rilasciato dopo che un amico ha pagato la cauzione di 200mila euro, ma dovrà rispettare determinate misure cautelari, come il divieto di lasciare la Svizzera.

Le reazioni degli esponenti politici

La notizia del rilascio di Moretti ha suscitato forti reazioni in Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l’atto un “oltraggio alla memoria delle vittime”, promettendo che il governo italiano chiederà spiegazioni alle autorità svizzere. Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso la sua incredulità, sottolineando il dolore delle famiglie colpite da questa tragedia.

Questa vicenda segna un capitolo oscuro non solo per Crans-Montana, ma per tutta la comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei locali di intrattenimento e sull’importanza di misure preventive per evitare che tragedie simili si ripetano in futuro.