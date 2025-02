Un incendio di grandi proporzioni

Nella notte scorsa, un violento incendio ha colpito l’Inalca, una delle aziende leader nella lavorazione delle carni, situata a Reggio Emilia. Le fiamme hanno avvolto gran parte della struttura, che si estende su una superficie di circa 50mila metri quadri. L’intervento dei vigili del fuoco è stato massiccio, con oltre 40 unità al lavoro e squadre giunte in rinforzo dai comandi di Parma e Modena. Nonostante l’ampiezza dell’incendio, fortunatamente non si registrano feriti tra i dipendenti o i residenti nelle vicinanze.

Le cause dell’incendio sotto indagine

Le cause che hanno portato a questo disastroso evento sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. La polizia sta effettuando accertamenti per comprendere le dinamiche che hanno portato all’innesco delle fiamme. Nel frattempo, la colonna di fumo nero è visibile da chilometri di distanza, creando preoccupazione tra la popolazione locale. Il calore intenso generato dall’incendio ha addirittura sciolto le tapparelle di alcune abitazioni vicine, evidenziando la gravità della situazione.

Misure di sicurezza e monitoraggio ambientale

In risposta all’emergenza, il Comune di Reggio Emilia ha emesso un avviso per la popolazione residente nelle aree adiacenti, raccomandando di evitare di soggiornare nei pressi dell’incendio e di chiudere le finestre per limitare l’esposizione al fumo. Inoltre, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae) e l’Azienda Usl stanno effettuando rilievi sulla qualità dell’aria per garantire la sicurezza dei cittadini. I vigili del fuoco continuano a lavorare instancabilmente per spegnere le fiamme e contenere i danni, mentre la comunità si unisce in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione.