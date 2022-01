Incendio di Philadelphia causato da un bimbo che giocava con l’accendino vicino all’albero di Natale

L'incendio di Philadelphia, avvenuto il 3 gennaio, è stato causato da un bambino che giocava con l'accendino vicino all'albero di Natale.

Mecoledì 3 gennaio è avvenuto un incendio devastante a Philadelphia, in un gruppo di case in cui sono morte dodici persone, di cui nove minori. A scatenarlo un bambino di 5 anni che stava giocando con un accendino vicino ad un albero di Natale. Lo ha raccontato lo stesso bambino, uno dei due sopravvissuti. “Riteniamo con una certezza tra il 99 e il 100% che il primo oggetto della fiammata sia stato un albero di Natale” ha dichiarato Adam Thiel, commissario dei vigili del fuoco di Philadelphia, in una conferenza.

“Ci sono le parole di quel bambino di 5 anni, un bambino traumatizzato, per aiutarci a capire come l’accendino e l’albero si siano abbinati con quelle tragiche conseguenze” ha dichiarato il commissario. Questa tragedia, insieme all’incendio scoppiato a New York pochi giorni dopo, in cui sono morte 17 persone tra cui otto bambini, ha scatenato molti dubbi sugli standard di sicurezza nelle case popolari degli Stati Uniti.

Nel palazzo sono stati trovati sette allarmi antifumo, ma solo uno di loro si è attivato durante l’incendio: quattro erano nei cassetti, uno sul pavimento con la batteria rimossa e un altro sul soffitto senza batteria. L’allarme scattato era nel seminterrato ma è partito in ritardo. Quando è scoppiato il rogo c’erano 14 persone nell’appartamento.

Sono morte dodici persone, tre sorelle e nove tra i loro figli. Sono sopravvissuti il bambino che giocava con l’accendino e un uomo che è riuscito a scappare dalla finestra.