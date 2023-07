Incendio in casa di riposo: emergono nuove ricostruzioni, spunta l'ipotesi si...

Incendio in casa di riposo: emergono nuove ricostruzioni, spunta l'ipotesi si...

Sono emersi nelle ultime ore ulteriori dettagli rispetto alla tragedia avvenuta poco dopo l’1 di notte dello scorso 7 luglio in una casa di riposo a Milano, che all’improvviso ha preso fuoco uccidendo 6 anziani.

Rogo nella RSA Casa dei coniugi di Milano: ipotesi sigaretta a letto

Secondo gli inquirenti che stanno lavorando sul caso per cercare di ricostruire la dinamica dell’incendio, a causare le fiamme ci potrebbe essere stato un cortocircuito all’interno della struttura per anziani anche se sembra che in realtà, molto più probabilmente, il fuoco si sarebbe propagato a partire da una sigaretta rimasta accesa a letto.

A nulla, purtroppo, è servito l’immediato intervento dei vigili del fuoco: a causa dell’incendio due donne hanno immediatamente perso la vita, mentre altre 4 persone all’interno della RSA sono rimaste soffocate dal fitto fumo che ha iniziato a propagarsi immediatamente nell’edificio.

Per i PM si tratta di omicidio colposo

Nonostante al momento, “non ci sono elementi per pensare al dolo”, la Procura di Milano, ha comunque aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Nel frattempo, i Vigili del fuoco e gli agenti della polizia sono impegnati ad effettuare tutte le verifiche del caso per ricostruire con maggior precisione quello che potrebbe essere effettivamente successo.