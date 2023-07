Il sindaco Giuseppe Sala è arrivato questa mattina in via dei Cinquecento a Milano, dove nella notte un terribile incendio scoppiato nella Rsa ‘Casa dei Coniugi‘ ha portato alla morte di 6 persone e al ferimento di altre 80. “Sulle cause non credo che sia saggio fare adesso delle ipotesi, ma l’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo” – dichiarato il primo cittadino.

Casa dei Coniugi, Sala sul luogo dell’incendio: “Bilancio pesantissimo”

“Qui in totale ci sono circa 160 persone, l’area interessata è di un’ottantina di persone” – dice Giuseppe Sala parlando ai microfoni dei giornalisti radunati nelle vicinanze della casa di riposo andata a fuoco a Milano nella notte. Come afferma lo stesso primo cittadino del capoluogo lombardo: “Sei morti è un bilancio pesantissimo. L’incendio è stato contenuto. Viene da dire in questi casi che poteva andare peggio, ma ripeto: sei morti sono in bilancio pesantissimo.” Ad effettuare il sopralluogo nella zona interessata, oltre al sindaco Sala, c’era anche l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli.

Il sindaco Sala dopo l’incendio nella RSA di Milano

Si moriva di Covid…non c’è pace

per le RSA, forse per gli anziani

occorrerebbero soluzioni alternative

— Nadia Gandini (@gandinirozzi) July 7, 2023

Chi sono le vittime: cinque donne ed un uomo

Dalle prime informazioni che arrivano, è emerso che il rogo sarebbe partito da una singola stanza. Le occupanti di quello spazio, due donne di 69 e 87 anni, sono morte carbonizzate. Le altre vittime, tre donne di 75, 84 e 85 anni e un uomo di 73 anni, sono invece morte per intossicazione. Degli 80 feriti, nessuno di loro ustionato, ma tutti intossicati, due sono in gravi condizioni.