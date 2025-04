Incendio in galleria sull'A12: traffico bloccato e disagi per gli automobilisti

Un incendio in galleria provoca lunghe code e disagi per i viaggiatori in Liguria.

Incendio in galleria: cosa è successo

Questa mattina, intorno alle 11, un tir ha preso fuoco all’interno di una galleria dell’autostrada A12, nel tratto che collega Genova a Sestri Levante. L’incidente ha avuto luogo tra Lavagna e Sestri Levante, causando la chiusura totale del transito in entrambe le direzioni. Le autorità hanno immediatamente attivato le procedure di sicurezza, bloccando l’accesso all’area per consentire le ispezioni necessarie al tunnel. La situazione si è rivelata critica, con oltre dieci chilometri di coda segnalati sull’Aurelia, la strada statale che corre parallela all’autostrada.

Disagi per gli automobilisti

Il traffico è stato notevolmente compromesso, con lunghe attese per gli automobilisti costretti a rimanere fermi in coda. Aspi, la società che gestisce le autostrade italiane, ha consigliato ai viaggiatori diretti verso Livorno di uscire obbligatoriamente a Chiavari, dove si registrano attese di circa 9 chilometri. Da lì, gli automobilisti possono percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sestri Levante. La situazione è ulteriormente aggravata dalla distribuzione di acqua agli utenti in coda, un gesto che evidenzia la gravità della situazione e la necessità di assistenza per i viaggiatori bloccati.

Le conseguenze a lungo termine

Oltre ai disagi immediati, l’incendio in galleria potrebbe avere ripercussioni a lungo termine sulla viabilità ligure. Le ispezioni del tunnel richiederanno tempo, e la chiusura dell’A12 potrebbe prolungarsi, causando ulteriori problemi per il traffico nella regione. Gli automobilisti sono invitati a pianificare i propri viaggi con attenzione e a considerare percorsi alternativi per evitare il blocco. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità competenti, che forniranno aggiornamenti man mano che le operazioni di recupero e ispezione proseguono.