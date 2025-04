Incendio in galleria sull'A12: traffico bloccato per ore

Un incendio che paralizza il traffico

Giovedì mattina, intorno alle 11, un tir ha preso fuoco all’interno di una galleria dell’autostrada A12, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante. Questo evento ha causato la chiusura del transito in entrambe le direzioni, bloccando la rete autostradale ligure per oltre nove ore. La situazione ha portato a un notevole disagio per gli automobilisti, con code che hanno superato i dieci chilometri sull’Aurelia, tra Chiavari e Sestri Levante.

Le misure adottate da Aspi

Autostrade per l’Italia (Aspi) ha attivato misure di emergenza per gestire la situazione. Gli automobilisti diretti verso Livorno sono stati invitati a uscire obbligatoriamente a Chiavari, dove si registrano già nove chilometri di coda. Aspi ha suggerito di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sestri Levante. Per chi viaggia verso Genova, l’uscita consigliata è quella di Deiva Marina, per poi rientrare a Lavagna attraverso strade alternative. Inoltre, per alleviare i disagi, è in atto la distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Le alternative per i viaggiatori

Per i veicoli diretti verso Firenze o Roma, Aspi ha raccomandato di seguire la A7 in direzione Milano, proseguendo poi sulla A21 verso Piacenza e immettendosi sulla A1 in direzione Bologna. Questa deviazione è stata suggerita per evitare ulteriori ritardi e congestioni nel tratto chiuso. La situazione all’interno della galleria rimane sotto controllo, con il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso attivi sul posto per garantire la sicurezza e gestire le operazioni di spegnimento e ispezione.