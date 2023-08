Anche la Grecia è in fiamme, un rogo è divampato a Kavala: in corso evacuaz...

A Kavala, città che si trova nel nord della Grecia, è divampato un incendio che, man mano che si avvicinava alle abitazioni, ha spinto le autorità locali a evacuare la popolazione. Altri roghi, poi, sono stati segnalati in diverse aree del Paese.

Incendio in Grecia, le fiamme divampano a nord di Kavala: popolazione evacuata

Anche in Grecia è allarme incendi. Un rogo è divampato a nord-est della città di Kavala, situata nella parte settentrionale del Paese. Le fiamme, che si sono estese fino alla località di Dialekto, hanno spinto le autorità a evacuare tre centri abitati.

Ai microfoni del quotidiano Kathimerini, il capo della Protezione Civile della regione di Kavala, Stavros Kivrakis, ha dichiarato che “l’incendio ha raggiunto tre insediamenti e ha già bruciato delle case, soprattutto nel villaggio di Dialekto”.

Gli altri roghi nel Paese

Diversi roghi si sono originati in diverse aree del Paese, tenendo i vigili del fuoco impegnati in diverse aree della Grecia. In Tracia, nelle vicinanze della città portuale di Alexandroupolis, le fiamme ardono da tre giorni senza sosta. Nella regione della Beozia, invece, circa 60 persone sono state evacuate via mare dalla spiaggia di Saranti. Operazioni di spegnimento, poi, sono in corso anche nell’isola di Evia.

A seguito dei vari interventi condotti, sono già sette i vigili del fuoco che sono stati ricoverati in ospedale dopo essere rimasti feriti mentre erano impegnati a domare le fiamme. Ricoverato pure un volontario.

Data la situazione emergenziale, stando a quanto riportato da Kathimerini, al Ministero delle Crisi climatiche e della Protezione Civile della Grecia, è stata convocata una riunione intermisteriale d’urgenza per discutere dei numerosi roghi divampati sul territorio nazionale nel corso delle ultime 24 ore.