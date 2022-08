Incendio in un palazzo a Milano, una donna è morta carbonizzata

Incendio in un palazzo a Milano: i vigili del fuoco sono stati contattati per un rogo divampato all’interno di un appartamento in zona Navigli. Concluse le operazioni di spegnimento, le autorità competenti hanno trovato il corpo carbonizzato di una donna in un appartamento ubicato al sesto piano dell’edificio.

Nella mattinata di lunedì 8 agosto, una donna ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento. Il drammatico evento si è consumato a Milano: la casa della vittima, a quanto si apprende, si trova al sesto piano di un palazzo situato nella zona dei Navigli del capoluogo lombardo.

In seguito al propagarsi dell’incendio, sul posto si sono prontamente recati i vigili del fuoco che hanno provveduto ad arginare e domare le fiamme.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i pompieri hanno rinvenuto il corpo carbonizzato della donna.

Al momento, non sono ancora note le generalità della vittima né quale fosse la sua età. Inoltre, i vigili del fuoco stanno indagando al fine di determinare quali siano state le cause del rogo che ha provocato la morte della donna. Non è ancora stata stabilita, infatti, la natura dell’incendio.